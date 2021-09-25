Турецкая компания построит новую дорогу в Казахстане
Комитет автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахастана заключил контракт с известной турецкой компанией EH ESER Taahhut Ve Sanayi Anonim Sirketi с целью реконструкции участка автомобильной дороги республиканского значения «Узынагаш-Отар» (101-143 км).
Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В церемонии подписания приняли участие заместитель председателя Комитета Жамбыл Бактияр и председатель совета директоров подрядной организации Ильхан Адильоглы.
Реконструкция подразумевает строительство новой дороги категории 1б с 4-х полосным движением, с расчетной нагрузкой 13 тонн на ось. По проекту предусматривается строительство двух путепроводов для проезда сельхозтехники и 32 водопропускных труб, а также 6 автобусных остановок. Завершение строительных работ планируется в 2024 году.