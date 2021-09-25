В Беларуси снова началась “партизанская война” наш обзор
После протестов в августе прошлого года в Беларуси часть лидеров оппозиции оказалась за рубежом, часть осуждена судами и находится в заключении. Тем не менее, есть силы внутри страны, которые обещают возмездие силовикам, опубликовав все персональные данные с домашними адресами, телефонами и прочей важной информацией.
Как сообщают медиа, уже есть и группы под названием «Беларусские партизаны» и «Злые бобры».
Обе заявили, что переходят к силовым методам сопротивления существующей власти. И уже были осуществлены первые два акта нападения 24 и 25 сентября на объекты системы внутренних дел Беларуси, о чем свидетельствует видео, выложенные на telegram-каналах.
На первом видно, как с дрона на здание базы ОМОНа в Минске сбрасываются заряды с зажигательными смесями и там возникает очаг пожара.
Серьезность этих действий «партизан» в том, что база эта находится в престижном районе Уручье, где находятся многие режимные объекты - правительственные учреждения, в том числе системы внутренних дел.
В сообщении, сопровождающем видео говорится, что группа «Чорны Бусел» (черный аист — пер. ред.) «осуществила сброс с большой высоты двух 5-литровых емкостей с зажигательной смесью. Интервал — 20 секунд. Попадание в цель сопровождалась хлопками и вспышками».
Далее группа объявляет, что «все ведомственные объекты МВД, недвижимость, автомобили карателей являются потенциальными целями следующих акций». Она же предупреждает граждан не парковать свой личный автотранспорт в районе таких объектов.
Первое нападение состоялось за сутки до этого, 24 сентября, в другом городе.
На полигоне в Бобруйске, в результате пожара, разведенного ночью «партизанской группой «Злые бобры», с помощью 4,5 литра «коктейля Молотова», была уничтожена инфраструктура полигона для стрельбы — стрелковый тир. Зарево было видно в полукилометре от места происшествия.
По официальным данным МВД Беларуси, исполнители нападения на полигон задержаны. Ими оказались местные жители 27, 30 и 45 лет. По фактам возбуждены уголовные дела за угрозу совершения акта терроризма и акт терроризма. Так сообщает государственное агентство БЕЛТА.
Совершенные акты нападения на гособъекты — сигнал властям о том, что сопротивление с улиц ушло в подполье, и справиться с ним будет непросто. Тем более что у беларусов сильна историческая память и сохранился крепкий, несломленный характер.