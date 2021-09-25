После протестов в августе прошлого года в Беларуси часть лидеров оппозиции оказалась за рубежом, часть осуждена судами и находится в заключении. Тем не менее, есть силы внутри страны, которые обещают возмездие силовикам, опубликовав все персональные данные с домашними адресами, телефонами и прочей важной информацией.

Как сообщают медиа, уже есть и группы под названием «Беларусские партизаны» и «Злые бобры».

Обе заявили, что переходят к силовым методам сопротивления существующей власти. И уже были осуществлены первые два акта нападения 24 и 25 сентября на объекты системы внутренних дел Беларуси, о чем свидетельствует видео, выложенные на telegram-каналах.

На первом видно, как с дрона на здание базы ОМОНа в Минске сбрасываются заряды с зажигательными смесями и там возникает очаг пожара.