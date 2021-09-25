Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 17:00

В современном мире хождение имеют сотни различных теорий заговоров, и этот список пополняется с каждым годом все больше и больше. В последние два года, например, появились теории, «объясняющие» не стихающую пандемию коронавируса, и гигантские лесные пожары по всему миру — от Греции и Турции и американского штата Калифорнии и многое другое. Но, пожалуй наиболее популярной из них стала экстремистская теория QАnon, которая родилась в США.

По ней миром правит некая могущественная и зловещая сеть сатанистов - педофилов, адепты которой пьют кровь младенцев и осуществляют сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних. Она объясняет беды Америки тем, что многие политические фигуры этой страны, прежде всего связанные с демократами, действующие по указу сатаны, занимаются тем, что крадут у своих соперников выборы. Одним из главных проповедников этой замечательной теории был экс-президент США Дональд Трамп. От него ожидали, что он за 4 года своего мандата очистит страну от сатанистов, но этого не случилось — последние оказались сильнее и отстранили его от власти. Но именно за эти годы QАnon получила огромное распространение во всем мире, прежде всего в Европе и Латинской Америке. На латиноамериканском континенте главным героем в борьбе против сатанистов стал бразильский президент Жаир Болсонару. В этом месяце он провел массовое ралли, которое, как указывают его критики, полностью скопировано с действий Трампа, который призвал своих сторонников штурмовать Капитолий 6 января этого года. А в Европе авангардом сторонников QАnon cтали немецкие ультраправые, которые развернули мощную пропаганду против собственного государства накануне воскресных выборов в Бундестаг. Германские неонацисты через мессенджер Telegram, социальные сети Facebook и многие другие опубликовали тысячи сообщений, предупреждая о Судном дне — «Day X», когда германское государство прекратит свое существование, а все его высшие руководители будут убиты. Группа «Day X» в Германии насчитывает в своих рядах всего 1500 членов, а вот тех, кто разделяет теорию QАnon около 150 тысяч. Они единодушно поддерживают Трампа, который после поражения на ноябрьских выборах 2020 года не перестает носиться по стране, убеждая соотечественников, что те выборы были у него украдены. В докладе Кембриджского университета, который провел исследование в этом году, говорится, что это является следствием разочарования многих граждан развитых стран в демократии, которое достигло своего пика именно в 2020 году.

Но постами в соцсетях адепты QАnon не ограничиваются. Как говорит Борис Писториус, министр внутренних дел земли Нижняя Саксония «расстояние между онлайн чатами и конкретными делами постоянно сокращается». Это может проявиться и на начавшихся выборах в Германии, на которых ультраправая партия «Альтернатива для Германии», как ожидается, заметно упрочит свое представительство в Бундестаге. Во многом этому способствовало недовольство миллионов немцев локдаунами, масочным режимом и требованием социального дистанцирования властей из-за пандемии коронавируса. Ковид, согласны многие политики и эксперты Германии, сильно повысил градус радикализации общества. Конечно, это не означает, что правые радикалы украдут выборы, но их влияние, возможно, значительно сильнее, чем о том говорят результаты опросов. Особенно наглядно влияние теорий заговора в США на Германию проявляется в схожести лозунгов тех, кто штурмовал Капитолий и тех неонацистов, которые в прошлом году, сокрушив полицейские барьеры, стали рваться к Рейхстагу. «Трамп сейчас в Берлине!» - был один из лозунгов нападавших.