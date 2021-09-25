Косово и Сербия вновь в шаге от войны наш обзор
Несмотря на настойчивые призывы глав Евросовета и НАТО с требованием принятия экстренных мер по деэскалации конфликта в Косово, продолжает разрастаться напряженность в северной части региона.
Как уже сообщалось ранее, косовские сербы, компактно проживающие на севере Косово, утром 20 сентября начали мирную акцию на административной линии между Сербией и автономным краем. Там, а также на КПП "Брняк" разместились спецподразделения косовского МВД численностью 350 бойцов, 20 бронеавтомобилей. В свою очередь Сербия подняла свои истребители МиГ-29.
Министр внутренних дел Александр Вулин заявил в субботу, что вертолеты МВД и армии Сербии облетают район, прилегающий к административной линии, силовые структуры страны готовы ответить на эскалацию насилия.
Косовская полиция ранее выпустила несколько шашек со слезоточивым газом по участникам мирной акции, однако протестующие сербы продолжили занимать установленные баррикады, и отказались разойтись.
В свою очередь полиция самопровозглашенной Косово объявила ранее, что транспорт с сербскими регистрационными знаками не сможет больше въезжать в Косово, на въезде должны устанавливаться временные косовские номера. Установка автомобильных номеров самопровозглашенной республики вызывает негативную реакцию сербов и заставляет тратиться на временные регистрационные знаки и терять время на их установку.
Как известно, косовские сепаратисты 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают многие страны мира, в том числе и Азербайджан.
«Полная оккупация севера Косова и Метохии приштинским спецназом продолжается седьмой день "под громогласное молчание" международного сообщества». Об этом заявил в воскресенье президент Сербии Александар Вучич генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу в телефонном разговоре, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сербского лидера.
Но при этом по словам Вучича, "евроатлантические структуры обеспокоены, когда на территории Центральной Сербии увидят сербские вертолеты и самолеты, поскольку, видимо, они не должны существовать или не должны взлетать без одобрения руководства Косово и международного сообщества", - цитирует Вучича его пресс-служба.
Вучич подчеркнул, что Сербия выполняет все взятые на себя международные обязательства, включая Брюссельские соглашения и резолюцию 1244 СБ ООН, и задал вопрос, когда спецназ Приштины будет отозван с административной линии и когда начнется формирование Сообщества сербских муниципалитетов.
В то же время, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в телефонной беседе с Вучичем напомнил, что в задачу международного контингента под руководством НАТО по-прежнему входит обеспечение безопасной и спокойной обстановки, а также свободы передвижения для всех жителей региона.