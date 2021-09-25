Отдел международной информации и политики 17:43

Несмотря на настойчивые призывы глав Евросовета и НАТО с требованием принятия экстренных мер по деэскалации конфликта в Косово, продолжает разрастаться напряженность в северной части региона. Как уже сообщалось ранее, косовские сербы, компактно проживающие на севере Косово, утром 20 сентября начали мирную акцию на административной линии между Сербией и автономным краем. Там, а также на КПП "Брняк" разместились спецподразделения косовского МВД численностью 350 бойцов, 20 бронеавтомобилей. В свою очередь Сербия подняла свои истребители МиГ-29.

Министр внутренних дел Александр Вулин заявил в субботу, что вертолеты МВД и армии Сербии облетают район, прилегающий к административной линии, силовые структуры страны готовы ответить на эскалацию насилия. Косовская полиция ранее выпустила несколько шашек со слезоточивым газом по участникам мирной акции, однако протестующие сербы продолжили занимать установленные баррикады, и отказались разойтись. В свою очередь полиция самопровозглашенной Косово объявила ранее, что транспорт с сербскими регистрационными знаками не сможет больше въезжать в Косово, на въезде должны устанавливаться временные косовские номера. Установка автомобильных номеров самопровозглашенной республики вызывает негативную реакцию сербов и заставляет тратиться на временные регистрационные знаки и терять время на их установку. Как известно, косовские сепаратисты 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают многие страны мира, в том числе и Азербайджан.