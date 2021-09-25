Швеция оказалась права: карантином ковид не победить

"Если посмотреть, например, на избыточную смертность, в Швеции дела обстоят совсем неплохо, по этому показателю страна находится на четвертом или пятом месте с конца в Евросоюзе", — пояснил Тегнелл.

Бороться с пандемией коронавируса можно только вакцинацией, и власти Швеции поступили правильно, решив не вводить локдаун, заявил главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл в интервью порталу Unherd.

Власти решили вводить меры точечно — не закрывать школы или спортивные площадки, так как это практически не влияло на передачу вируса. В то же время в стране ввели ограничения на работу ресторанов, где инфекция распространялась активнее.

Тегнелл назвал вакцинацию единственным способом контролировать распространение коронавируса, подчеркнув при этом, что полностью избавиться от инфекции не получится.

"Мы с самого начала пытались доказать, что это болезнь, с которой мы должны научиться жить", — заявил он.

Эпидемиолог добавил, что к такому выводу приходит все больше стран. Тегнелл призвал готовиться к тому, что в будущем "по несколько случаев COVID-19 в больницах" может стать нормой — такой же, как и грипп или другие инфекции.