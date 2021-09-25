Последняя волна коронавируса в Баку угасает

В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 029 случаев заражения коронавирусом, 2 680 человек вылечились, 24 – скончались, сообщает haqqin.az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.