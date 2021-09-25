Азербайджанский истребитель над Стамбулом
Очередной показательный полет истребителя ВВС Азербайджана был продемонстрирован в последний день фестиваля Технофест-2021 в турецком Стамбуле.
Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.
Перед вылетом была почтена память азербайджанских военнослужащих, погибших во время Отечественной войны, был поднят флаг Азербайджана.
«Показательный полет нашего военного летчика с фигурами высшего пилотажа в небе Стамбула привлек внимание гостей, наблюдающих за авиашоу», – отметили в министерстве.