Бакинцы вывешивают флаги Азербайджана на балконах

Накануне Дня памяти азербайджанские СМИ выступили с воззванием к жителям Баку. Журналисты призвали жителей вывесить азербайджанские флаги на балконах. Акция приурочена к годовщине победы Азербайджана в Отечественной войне.

Завтра, 27 сентября, распоряжением президента Ильхама Алиева в рамках Дня памяти будет проведен комплекс мероприятий, приуроченный к годовщине начала Отечественной войны, завершившейся разрешением карабахской проблемы и восстановлением территориальной целостности азербайджанского государства.

27 сентября в 12:00 по всей стране объявлена минута молчания в память о погибших во второй Карабахской войне.

Завтра же в 10:00 ожидается телевизионное обращение президента Ильхама Алиева к азербайджанской общественности.