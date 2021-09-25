В итальянском Песаро проходят Европейские соревнования возрастных групп по спортивной акробатике, которые считаются неофициальным молодежным и юношеским чемпионатом Европы.

В соревнованиях смешанных пар серебряную медаль завоевал азербайджанский дуэт в составе Миланы Алиевой и Низама Хамидулина. Они выступали в возрастной категории 12-19 лет и набрали 27,200 балла.

Наша пара в финале уступила только гимнастам из Великобритании (27,550), опередив португальцев, израильтян, россиян, украинцев, венгров и испанцев.