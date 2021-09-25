Александр Караваев, автор haqqin.az 19:43

После серии интервью, которые Ильхам Алиев дал в ходе второй Карабахской войны, беседа с главным редактором журнала "Национальная оборона" - наиболее важное свидетельство тех событий непосредственно от автора азербайджанской виктории. Мы имеем дело с первым в своем роде столь расширенным комментарием о приводных ремнях, мотивах, планах реагирования и технических нюансах боевых действий, а главное здесь, что в этом тексте и видео, открывается картина тех событий от самого Ильхама Алиева. Практически все оценки, сделанные в течение сентября-октября и затем, несколько месяцев спустя, сводились к догадкам и построениям о том, как думал азербайджанский президент, из каких элементов формировались мотивы принятия тех или иных решений в Баку.

Маховик войны Азербайджанская боевая машина практически всмятку порвала систему обороны противника. Ещё будут написаны книги и диссертации о главной войне 2020 года, но данное интервью будет упомянуто во всех этих научных работах независимо от того, кто и в какой стране это будет делать. Эти свидетельства невозможно игнорировать. Четкий план действий в Баку был сформирован заранее, на основе практики использования новых типов вооружений, сочетания бесплотной авиации, артиллерии, наземных средств прорыва оборонительных линий. Как рассказал Ильхам Алиев, первые БЛА закупались Азербайджаном в Израиле до 2016 года, а затем, после начала производства аналогов - и в Турции. Тяжёлая техника для прорыва укрепрайонов - в России, по серии контрактов 2010-2012 годов на сумму порядка $5 млрд. Таким образом, президент подчеркнул, что наращивание новейших вооружений - это политика, осуществляемая более десяти лет. События 2016, апрельская война и "выравнивание" границы в Нахчыванской автономии в мае 2018 года показали верное направление. Армянская сторона не почувствовала тогда реальной угрозы, а возможно, игнорировала мнение, в том числе российских военных экспертов, поверив своей же пропаганде о сохранении неуязвимости оккупированных территорий. Противоположным образом поступили в Баку, где сделали детальную оценку этих столкновений - собственных решений и действий противника. В интервью Ильхам Алиев подчеркивал, что была уверенность в успехе, но без шапкозакидательства. Чётко анализировалась ситуация на совещаниях по итогам каждого дня: "Каждый день я проводил совещания с руководством Министерства обороны, Государственной пограничной службы, Министерства внутренних дел, Службы государственной безопасности и Службы внешней разведки... Мы подводили итог прошедшему дню, выявляли недостатки и также планировали и утверждали действия на следующий день. Поэтому шла такая, скажем, очень активная каждодневная работа, и во многих случаях - ход военных действий известен сейчас уже - для противника были большой неожиданностью наши действия, наши операции." Ещё одно важное свидетельство, обнаруженное российскими экспертами военного профиля ещё в ходе войны по анализу опубликованной информации, Ильхам Алиев подтвердил: "Должен сказать, что в течение этих 44-х дней мы сформировали еще один армейский корпус. За короткое время - мобилизация личного состава этого корпуса была осуществлена всего за два дня."

Атмосфера Победы формировалась годами Ильхам Алиев очень тонко настроил идеологию госмашины в отношении боевых действий. С одной стороны, удалось в течение многих лет поддерживать высокий дух патриотизма и ответственности в тех сферах жизни, которые касались военной службы и всего, что относилось к карабахской тематике. Не буду касаться известных эксцессов или срыва общественных дискуссий во встречное шельмование с армянскими СМИ. Но все это в итоге сработало на создание "настроения Победы". Длится такая работа годами и приращивается последовательностью "малых дел" в других сферах: победами в спорте, удачными политическими комбинациями, экономическим ростом и масштабными проектами. Все это реальные, необходимые материалы, из которых формируется система идеологии и пропаганды ценностей. Если нет этой материальной основы, то и виртуальные построения медиаполитики сыплются как карточный домик. Признаться откровенно, для нас, зарубежных экспертов, главным оставался следующий вопрос: способно ли поколение азербайджанцев, потерпевших поражение в 1991-1994 годах, восстановить боевой дух? Подобный скептицизм высказывали даже многие мои собеседники-азербайджанцы в начале 2000-х. На это и сейчас нет очевидного ответа, потому как основной груз добытой победы принесли ребята, родившиеся в ходе той, первой войны или после неё. Однако командование вооруженными силами - люди, безусловно, понимавшие свою ответственность - оказалось в состоянии проработать все предыдущие уроки, освоить новые методы современных боевых действий (были с нуля созданы силы специального назначения в армии, пограничных войсках, при МВД, при разведке и контрразведке). Ильхам Алиев предоставил им для этого все возможности, и на протяжении периода президентства делал последовательные шаги, которые привели Азербайджан к победе. Но более того, именно азербайджанский президент своим личным участием сыграл роль, по существу, ещё одного армейского корпуса: ежедневными публикациями в твиттере, еженедельными беседами с ведущими СМИ мира, регулярными телеобращениями к народу. Для этого нужны недюжинные физические силы, мощный, эмоционально заряженный интеллект.

Благородство победителя Во время боевых действий многие наблюдатели на Западе, да и в России, ждали от азербайджанских военных демонстрации жестокости. Но в Баку понимали, насколько такие события могут "накормить" пропаганду противника, и без того работающую в этом направлении - запуская различные ложные сообщения, снимая постановочные сюжеты. Поэтому азербайджанские военные и прокуроры уделили этой стороне ведения войны особое внимание, пытаясь максимально предотвратить возможность таких событий. Ставилась задача вести войну на основе международного права, избирательного поражения лишь военных целей и соблюдения конвенций в отношении военнопленных и гражданских лиц. Причем это соблюдалось несмотря на ночные обстрелы оперативно-тактическими ракетами жилых кварталов азербайджанских городов. Ильхам Алиев описал это так: "Во время ведения военных действий ни разу мы не поддались на провокации. Даже когда бомбили наши города, убивали наших детей и женщин, мы не отвечали Армении тем же самым, мы не бомбили их города. Хотя понять эмоции, которые нас переполняли, было можно. Мы не совершали военных преступлений. И мной в первый же день военных действий были даны очень жесткие указания военнослужащим, что будут строго наказываться те, которые позволят себе военные преступления. И думаю, что вот факторы, о которых я говорю, плюс, конечно же, уверенность в своей правоте... Плюс с первых же дней военных действий мы вкусили радость победы, которую ждали так долго". И здесь же важная для соотечественников Ильхама Алиева и для всех наблюдателей честная оценка действий рядовых армянских военнослужащих: "...в некоторых населенных пунктах они стояли до конца. Я думаю, что ни у кого не должно быть сомнений в том, что в некоторых операциях армянская сторона проявляла стойкость, и ни в коем случае нельзя ни недооценивать противника, ни принижать или умалять достоинство". В дальнейшем гуманность ведения Азербайджаном военной кампании должна сыграть роль в нормализации отношений с Арменией. Отношения с Россией Как наблюдателю, занимающемуся азербайджанской проблематикой из "российского поля", мне хорошо известны фобии и предрассудки с обеих сторон. Боязнь России, с одной стороны, и пренебрежение Азербайджаном, с другой, - так их можно описать одним предложением. Часто создаётся впечатление, что сторонников сближения наших стран меньше, чем противников, старающихся любые трения в непростом взаимодействии поднять до уровня непримиримого конфликта.