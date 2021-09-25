Доверие Алиева к Путину. Тем более что и цели совпадают послесловие к интервью президента
После серии интервью, которые Ильхам Алиев дал в ходе второй Карабахской войны, беседа с главным редактором журнала "Национальная оборона" - наиболее важное свидетельство тех событий непосредственно от автора азербайджанской виктории.
Мы имеем дело с первым в своем роде столь расширенным комментарием о приводных ремнях, мотивах, планах реагирования и технических нюансах боевых действий, а главное здесь, что в этом тексте и видео, открывается картина тех событий от самого Ильхама Алиева.
Практически все оценки, сделанные в течение сентября-октября и затем, несколько месяцев спустя, сводились к догадкам и построениям о том, как думал азербайджанский президент, из каких элементов формировались мотивы принятия тех или иных решений в Баку.
Маховик войны
Азербайджанская боевая машина практически всмятку порвала систему обороны противника. Ещё будут написаны книги и диссертации о главной войне 2020 года, но данное интервью будет упомянуто во всех этих научных работах независимо от того, кто и в какой стране это будет делать. Эти свидетельства невозможно игнорировать.
Четкий план действий в Баку был сформирован заранее, на основе практики использования новых типов вооружений, сочетания бесплотной авиации, артиллерии, наземных средств прорыва оборонительных линий. Как рассказал Ильхам Алиев, первые БЛА закупались Азербайджаном в Израиле до 2016 года, а затем, после начала производства аналогов - и в Турции. Тяжёлая техника для прорыва укрепрайонов - в России, по серии контрактов 2010-2012 годов на сумму порядка $5 млрд. Таким образом, президент подчеркнул, что наращивание новейших вооружений - это политика, осуществляемая более десяти лет. События 2016, апрельская война и "выравнивание" границы в Нахчыванской автономии в мае 2018 года показали верное направление. Армянская сторона не почувствовала тогда реальной угрозы, а возможно, игнорировала мнение, в том числе российских военных экспертов, поверив своей же пропаганде о сохранении неуязвимости оккупированных территорий.
Противоположным образом поступили в Баку, где сделали детальную оценку этих столкновений - собственных решений и действий противника. В интервью Ильхам Алиев подчеркивал, что была уверенность в успехе, но без шапкозакидательства. Чётко анализировалась ситуация на совещаниях по итогам каждого дня:
"Каждый день я проводил совещания с руководством Министерства обороны, Государственной пограничной службы, Министерства внутренних дел, Службы государственной безопасности и Службы внешней разведки... Мы подводили итог прошедшему дню, выявляли недостатки и также планировали и утверждали действия на следующий день. Поэтому шла такая, скажем, очень активная каждодневная работа, и во многих случаях - ход военных действий известен сейчас уже - для противника были большой неожиданностью наши действия, наши операции."
Ещё одно важное свидетельство, обнаруженное российскими экспертами военного профиля ещё в ходе войны по анализу опубликованной информации, Ильхам Алиев подтвердил: "Должен сказать, что в течение этих 44-х дней мы сформировали еще один армейский корпус. За короткое время - мобилизация личного состава этого корпуса была осуществлена всего за два дня."
Атмосфера Победы формировалась годами
Ильхам Алиев очень тонко настроил идеологию госмашины в отношении боевых действий. С одной стороны, удалось в течение многих лет поддерживать высокий дух патриотизма и ответственности в тех сферах жизни, которые касались военной службы и всего, что относилось к карабахской тематике. Не буду касаться известных эксцессов или срыва общественных дискуссий во встречное шельмование с армянскими СМИ.
Но все это в итоге сработало на создание "настроения Победы".
Длится такая работа годами и приращивается последовательностью "малых дел" в других сферах: победами в спорте, удачными политическими комбинациями, экономическим ростом и масштабными проектами. Все это реальные, необходимые материалы, из которых формируется система идеологии и пропаганды ценностей. Если нет этой материальной основы, то и виртуальные построения медиаполитики сыплются как карточный домик.
Признаться откровенно, для нас, зарубежных экспертов, главным оставался следующий вопрос: способно ли поколение азербайджанцев, потерпевших поражение в 1991-1994 годах, восстановить боевой дух? Подобный скептицизм высказывали даже многие мои собеседники-азербайджанцы в начале 2000-х.
На это и сейчас нет очевидного ответа, потому как основной груз добытой победы принесли ребята, родившиеся в ходе той, первой войны или после неё. Однако командование вооруженными силами - люди, безусловно, понимавшие свою ответственность - оказалось в состоянии проработать все предыдущие уроки, освоить новые методы современных боевых действий (были с нуля созданы силы специального назначения в армии, пограничных войсках, при МВД, при разведке и контрразведке).
Ильхам Алиев предоставил им для этого все возможности, и на протяжении периода президентства делал последовательные шаги, которые привели Азербайджан к победе.
Но более того, именно азербайджанский президент своим личным участием сыграл роль, по существу, ещё одного армейского корпуса: ежедневными публикациями в твиттере, еженедельными беседами с ведущими СМИ мира, регулярными телеобращениями к народу. Для этого нужны недюжинные физические силы, мощный, эмоционально заряженный интеллект.
Благородство победителя
Во время боевых действий многие наблюдатели на Западе, да и в России, ждали от азербайджанских военных демонстрации жестокости. Но в Баку понимали, насколько такие события могут "накормить" пропаганду противника, и без того работающую в этом направлении - запуская различные ложные сообщения, снимая постановочные сюжеты. Поэтому азербайджанские военные и прокуроры уделили этой стороне ведения войны особое внимание, пытаясь максимально предотвратить возможность таких событий. Ставилась задача вести войну на основе международного права, избирательного поражения лишь военных целей и соблюдения конвенций в отношении военнопленных и гражданских лиц. Причем это соблюдалось несмотря на ночные обстрелы оперативно-тактическими ракетами жилых кварталов азербайджанских городов.
Ильхам Алиев описал это так: "Во время ведения военных действий ни разу мы не поддались на провокации. Даже когда бомбили наши города, убивали наших детей и женщин, мы не отвечали Армении тем же самым, мы не бомбили их города. Хотя понять эмоции, которые нас переполняли, было можно. Мы не совершали военных преступлений. И мной в первый же день военных действий были даны очень жесткие указания военнослужащим, что будут строго наказываться те, которые позволят себе военные преступления. И думаю, что вот факторы, о которых я говорю, плюс, конечно же, уверенность в своей правоте... Плюс с первых же дней военных действий мы вкусили радость победы, которую ждали так долго".
И здесь же важная для соотечественников Ильхама Алиева и для всех наблюдателей честная оценка действий рядовых армянских военнослужащих: "...в некоторых населенных пунктах они стояли до конца. Я думаю, что ни у кого не должно быть сомнений в том, что в некоторых операциях армянская сторона проявляла стойкость, и ни в коем случае нельзя ни недооценивать противника, ни принижать или умалять достоинство".
В дальнейшем гуманность ведения Азербайджаном военной кампании должна сыграть роль в нормализации отношений с Арменией.
Отношения с Россией
Как наблюдателю, занимающемуся азербайджанской проблематикой из "российского поля", мне хорошо известны фобии и предрассудки с обеих сторон. Боязнь России, с одной стороны, и пренебрежение Азербайджаном, с другой, - так их можно описать одним предложением. Часто создаётся впечатление, что сторонников сближения наших стран меньше, чем противников, старающихся любые трения в непростом взаимодействии поднять до уровня непримиримого конфликта.
Поэтому нам, сторонникам сближения, необходимо отдать дань уважения тому, как описывает Ильхам Алиев фактор российского влияния, фактор личного и глубокого погружения в эту ситуацию Владимира Путина.
Я не призываю закрывать глаза на то, что Россия оберегала Ереван от окончательного краха. Но не стоит забывать, что карабахский конфликт для России - это конфликт между другом и союзником (если хотите - клиентом). И это очень сложная ситуация - не потерять друга в лице Азербайджана и лично Ильхама Алиева и не потерять важного клиента с точки зрения геостратегии и военно-политического влияния в регионе.
Путин вышел из этого с честью. Но и Алиев ему полностью доверился. А как мы понимаем, это доверие сложилось не в процессе войны, а гораздо, гораздо раньше.
Алиев подчеркнул, что Кремль выполнил все свои обязательства несмотря на молниеносность, разрушающую предыдущие стратегии и ожидания.
Сохранение доверительности и стратегического партнёрства
Алиев согласен с тем, что сформированный 20 лет назад вектор и последующая динамика вывела на совершенно новый качественный уровень двусторонние отношения: "...и сейчас мы работаем над тем, чтобы этот уровень поднять еще выше. Хотя вроде бы мы достигли высокого рубежа, но, тем не менее, и по качеству, и по форме, и по разносторонности наших отношений сегодня идет активная работа над поднятием наших отношений на более высокий уровень".
Важнейшая констатация Ильхама Алиева - "нас с Путиным связывают очень доверительные отношения. Это очень важно между политиками, особенно между политиками соседних стран - доверять друг другу. И вот это именно то, что и существует между нами. И, конечно, чувство глубокого взаимного уважения. И наши цели полностью совпадают".
И далее: ..."хотел бы воспользоваться возможностью обратиться к читателям России, чтобы они больше знали об Азербайджане и более правильно понимали реалии страны, суть и характер наших межгосударственных отношений. Отношения основаны на дружбе, добрососедстве, взаимных интересах, взаимной поддержке. И я очень много получал писем и телеграмм и до сих пор получаю из России, от россиян - и во время войны, и после войны. Это письма поддержки, поздравления. И некоторые бывшие бакинцы, которые уехали по каким-то причинам в Россию, пишут, и те, кто здесь никогда не был тоже. Они во время войны еще больше прониклись позитивным отношением к нашей стране".
В заключение отметим интервьюера - Игоря Коротченко. Его реплики, отлично подготовленные, развернутые вопросы, позволившие включить президента в глубокую беседу.