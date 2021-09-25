На парламентских выборах в Германии лидируют блок ХДС/ХСС, который представляет канцлер Ангела Маркель, и Социал-демократическая партия (СДПГ). Об этом свидетельствуют экзит-поллы, проведенные телекомпаниями ARD и ZDF.

По данным ARD, ХДС/ХСС набирает 24,4%, СДПГ — 25,6%, «Зеленые» — 14,7%, «Альтернатива для Германии» — 11,56%, Свободная демократическая партия (СвДП) — 10,3%, Левая партия — 5%.

По данным ZDF, у СДПГ 25,6% голосов, у ХДС/ХСС 24,4%, «Зеленые» набирают 14,7%, «Альтернатива для Германии» — 10,3% и уступает почти полтора процента СвДП, у Левой партии 5%.

У остальных партий, согласно обоим опросам, суммарно примерно 8% голосов.

По данным ARD и ZDF, по сравнению с предыдущими выборами в бундестаг, прошедшими в 2017 году, блок ХДС/ХСС потерял более 8% голосов. Это худший результат на федеральных выборах в истории блока, существующего с 1949 года, отмечает BBC.

Социал-демократы, наоборот, улучшили свой результат на 4-5%. Кроме того, более чем на 5% больше набирают «Зеленые». Нынешний результат для них является рекордно высоким, пишет Euronews.

Окончательные итоги выборов будут оглашены 27 сентября.