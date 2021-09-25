У партии Меркель худший результат в ее истории обновлено
На парламентских выборах в Германии лидируют блок ХДС/ХСС, который представляет канцлер Ангела Маркель, и Социал-демократическая партия (СДПГ). Об этом свидетельствуют экзит-поллы, проведенные телекомпаниями ARD и ZDF.
По данным ARD, ХДС/ХСС набирает 24,4%, СДПГ — 25,6%, «Зеленые» — 14,7%, «Альтернатива для Германии» — 11,56%, Свободная демократическая партия (СвДП) — 10,3%, Левая партия — 5%.
По данным ZDF, у СДПГ 25,6% голосов, у ХДС/ХСС 24,4%, «Зеленые» набирают 14,7%, «Альтернатива для Германии» — 10,3% и уступает почти полтора процента СвДП, у Левой партии 5%.
У остальных партий, согласно обоим опросам, суммарно примерно 8% голосов.
По данным ARD и ZDF, по сравнению с предыдущими выборами в бундестаг, прошедшими в 2017 году, блок ХДС/ХСС потерял более 8% голосов. Это худший результат на федеральных выборах в истории блока, существующего с 1949 года, отмечает BBC.
Социал-демократы, наоборот, улучшили свой результат на 4-5%. Кроме того, более чем на 5% больше набирают «Зеленые». Нынешний результат для них является рекордно высоким, пишет Euronews.
Окончательные итоги выборов будут оглашены 27 сентября.
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Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль считает, что СДПГ получила мандат на формирование правительства ФРГ. Об этом он заявил в воскресенье в эфире телеканала N-TV.
"Мы всегда знали, что будет упорная борьба. Но совершенно ясно, что СДПГ получает мандат на формирование правительства. Мы хотим, чтобы Олаф Шольц стал канцлером", - сказал он.
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Социал-демократическая партия Германии во главе с Олафом Шольцем лидируют на выборах в бундестаг с 26%, следует из данных экзит-поллов канала ZDF. Об этом сообщает Немецкая волна.
Правящая в Германии партия ХДС во главе с Армином Лашетом занимает второе место с 24%. "Союз 90/Зеленые" во главе с Анналеной Бербок — третьи с 14,5%. "Левые" также проходят в парламент, преодолевая избирательный порог с 5%.