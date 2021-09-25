Тайная встреча главы МИД Израиля с королем Иордании

Состоялась тайная встреча министра иностранных дел Израиля Яира Лапида с королем Иордании Абдаллой II. Об этом сообщает израильский телеканал Kanal 12.

По информации, стороны обсудили напряженность в Иерусалиме и вокруг мечети Аль-Акса. При этом место встречи в сообщении не указывается.

В июне Лапид посетил Амман, где встретился со своим иорданским коллегой Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.

В августе же стало известно о визите в Иорданию президента Израиля Исаака Герцога и его встрече с Абдаллой II.