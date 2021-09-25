Пожар на одном из объектов КСИР в Тегеране: есть раненые

В одном из исследовательских центров Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), расположенном на западе Тегерана, произошел пожар. Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на пресс-службу КСИР.

Согласно сообщению, в результате происшествия ранены три человека, их госпитализировали. Пожар был локализован спасательными службами.

Также сообщается, что исследовательский центр занимался вопросам самообеспечения КСИР. Причины происшествия выясняются.