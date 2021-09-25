Эрдоган: «Войска США должны уйти из Сирии и Ирака так, как они ушли из Афганистана»

Анкара хотела бы, чтобы войска США ушли из Сирии и Ирака точно так же, как они ранее ушли из Афганистана. Об этом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал в интервью американскому телеканалу CBS.

"Конечно, если бы у меня был выбор, я бы хотел, чтобы они ушли из Сирии и Ирака точно так же, как они ушли из Афганистана", - сказал турецкий лидер, отвечая на соответствующий вопрос.

"Потому что, если мы собираемся установить мир во всем мире, больше нет смысла оставаться в этих регионах мира, мы можем просто дать этим народам, этим администрациям возможность самим принимать решения", - добавил Эрдоган.

У президента Турции спросили, значит ли это, что в таком случае Турция намерена занять место США в Сирии. На что турецкий лидер ответил: "Позвольте мне сказать абсолютно четко и честно: мы никогда не будем оставаться там, где от нас не хотят, чтобы мы оставались, мы никогда не будем присутствовать там, где нам не рады".

Эрдоган также надеется на то, что США, Россия, Иран и Турция смогут коллективно работать над установлением мира в Сирии и Ираке.