Житель Вьетнама нелегально вернулся из соседнего города домой, сходил на поминки и сел в тюрьму за распространение коронавируса. Об этом пишет VnExpress.

Согласно информации, в июле 39-летний Фан Ван Хоа приехал в родной город Фанранг-Тхапчам из Хошимина, нарушив коронавирусные ограничения в регионе — мужчина не предоставил требуемую справку о состоянии здоровья и не прошел карантин. Хоа свободно передвигался по району, а также посетил поминки.

Спустя восемь дней мужчина обратился в медицинское учреждение, жалуясь на жар и боли в горле. В ходе анализов у вьетнамца выявили COVID-19 — он был госпитализирован. Позже выяснилось, что Хоа, нарушив правила, успел заразить еще четверых человек.

Суд признал Хоа виновным в распространении опасных инфекционных заболеваний и приговорил его к 30 месяцам тюремного заключения.