Ильхам Алиев поделился постом в честь Дня памяти
Президент Азербайджана Ильхам Алиев накануне годовщины начала освободительной войны в Карабахе поделился на своей официальной странице в Facebook и Instagram публикацией в связи с Днем памяти.
Президент поделился фотографией, на которой изображены военнослужащие Сил специального назначения Азербайджана.
Отметим, что в понедельник, 27 сентября, в 10:00 глава азербайджанского государства выступит с обращением к азербайджанскому народу.
Посмотреть эту публикацию в Instagram