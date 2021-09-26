Путин о шутках Жириновского: «Шутите мрачновато»

Президент РФ Владимир Путин назвал шутку лидера ЛДПР Владимира Жириновского об аресте и камере «мрачноватой». РБК пишет, что разговор лидеров «Справедливой России — За правду» и ЛДПР состоялся во время видеовстречи российского президента с главами парламентских партий.

В частности, главы партий переговаривались между собой, пока ожидали президента. «Им нечего сказать», — заявил Жириновский. Миронов ответил ему, что хорошо смеется тот, кто смеется последним. «Последний перед арестом, в камеру идет последний», — пошутил Жириновский.

«Владимир Вольфович, вы как-то мрачновато шутите, хотя такой день сегодня, в принципе, хороший», — оценил шутку появившийся Путин.