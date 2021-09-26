Иран не пустил МАГАТЭ на ядерный объект

Иран отказал в доступе инспекторам ООН, которые хотели посетить место сборки центрифуг в Карадже. Об этом пишет Times Of Israel.

Ссылаясь на несколько неназванных источников, СМИ сообщает, что инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) хотели заменить и починить камеры на объекте в рамках сделки, заключенной ранее в этом месяце.

По сообщениям, Иран готовится направить в МАГАТЭ заявление, объясняющее, что отказ в доступе был вызван проблемами безопасности на объекте и продолжающимся сбором судебно-медицинских доказательств. Однако доклад ставит под сомнение это объяснение, ссылаясь на источники, утверждающие, что Иран продолжает «некоторые» работы в Карадже.