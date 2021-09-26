Уйгуры выкупили историческую церковь в Торонто… и превратили ее в мечеть

Турки-уйгуры, проживающие в Торонто и его окрестностях, приобрели историческую церковь и превратили ее в мечеть. Об этом сообщает «Анадолу».

Церковь «Маунт Кармел» была построена в 1873 году. Уйгуры преобразовали церковь в мечеть, которая получила название Исламский и культурный центр канадских турок-уйгуров.

Генеральный секретарь ассоциации турок-уйгуров Канады Итибар Артыш рассказал агентству «Анадолу», что церковь будет действовать не только как мечеть, но и как общественный центр.