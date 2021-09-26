В Шушу едут всемирно известные путешественники… А с ними и наш Лев Аскеров

Всемирно известные путешественники прибыли в Баку, чтобы совершить визит в освобожденные азербайджанские города – Агдам, Физули и Шушу.

Как сообщает haqqin.az, завтра, 27 сентября, путешественники направятся в Физули, а оттуда в культурную столицу Азербайджана - Шушу. Завершат они свое знакомство с жертвами армянской оккупации – городами-призраками в Агдаме.

Редакция haqqin.az командировала своего обозревателя, известного журналиста Льва Аскерова, который будет сопровождать известных путешественников в освобожденном Карабахе.