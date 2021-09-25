Новые тяжкие обвинения Эрдогана против США: Вашингтон помогает террористам и деньгами, и оружием

«Я уже говорил об этом господину Трампу в период его правления. И в данный момент в регион прибывают грузовики с оружием, боеприпасами и так далее. Обо всем этом мы проинформировали США посредством нашей разведывательной организации. Несомненно, мы будем делать это и впредь», - сказал Эрдоган, отвечая на вопрос журналиста о наличии доказательств того, что оружие, поставляемое США группировкам, которые они считают союзниками в борьбе с «Исламским государством», используется против Турции и существовании угроз Турции со стороны этих группировок из-за их поддержки Соединенными Штатами.

США должны отказаться от практики предоставления помощи террористическим организациям, в том числе угрожающим национальной безопасности Турции. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы ведущей программы "Face the Nation" американского телеканала CBS Маргарет Бреннан.

«Террористические группировки, которые атакуют Турцию, к сожалению, получили очень серьезную материально-техническую поддержку со стороны США. Это происходило во время предыдущей администрации США, это также происходит и при нынешней администрации. Террористическим организациям PKK/YPG/PYD не должно предоставляться оружие», - сказал президент Турции.

Глава турецкого государства подчеркнул, что такого рода действия Вашингтона неприемлемы и ввиду того, что Турция и США являются союзниками по НАТО .«Мы должны быть солидарны в рамках НАТО, террористические организации не должны получать такую поддержку», - указал он.

Комментируя события в Афганистане, турецкий лидер заявил, что многолетнее военное присутствие США не способствовало обеспечению безопасности в этой стране и в регионе в целом.

«С учетом того, что американское присутствие длилось два десятилетия, этот регион не стал более безопасным. Напротив, с каждым днем регион теряет все больше», - сказал, в частности, президент Эрдоган.

По его словам, США должны задаться вопросом, почему они на протяжении двух десятилетий находились в Афганистане и почему оттуда ушли.

Эрдоган отметил, что «Турция, возможно, могла бы взять на себя задачу по обеспечению безопасности аэропорта Кабула, но при условии, что США предоставят Анкаре для этой цели материально-техническую поддержку, включая финансовую помощь и передачу оружия и боеприпасов».

«Но там разворачивались такие события, что, наоборот, все оружие, боеприпасы и техника в аэропорту имени Карзая было передано талибам. В настоящее время там действуют талибы с американским оружием», - добавил он.

Президент также напомнил, что Турция вывела своих военных и эвакуировала граждан из страны. «В данный момент мы не в Афганистане», - заявил он.

Глава государства подчеркнул, что Турция еще не заключала каких-либо договоренностей с «Талибаном». По его словам, в настоящее время «Талибан» «в основном взаимодействует с Катаром».

При этом он отметил, что Турция всегда оказывала поддержку Афганистану «как ни одна другая страна». Он заверил, что Анкара будет оказывать помощь Афганистану и впредь.

На вопрос о возможном участии Турции в управлении аэропортом имени Хамида Карзая Эрдоган ответил, что это зависит от «соглашений и договоров». «Если будет сделан позитивный шаг с взаимными позитивными договоренностями. Но на данный момент правительство в Афганистане не является инклюзивным. Для нас не представляется возможным делать шаги с правительством, которое не является инклюзивным. Но если правительство будет более инклюзивным, Турция может присутствовать там», - пояснил он.

Он также отметил, что Турция ожидает, что афганские женщины будут допущены к деятельности во всех сферах общественной жизни страны, включая образование, здравоохранение и судебную систему, и заверил, что Турция готова оказать содействие Афганистану в этом вопросе.