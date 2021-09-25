На территорию Беларуси проникают террористы? официальное заявление Минска
Польша и Литва не оставляют попыток выдворить в Беларусь попавших к ним беженцев, за последние два месяца белорусскими пограничниками было пресечено более 700 таких попыток. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.
"Более 8,5 тыс. беженцев пытались вытолкнуть поляки и литовцы на территорию Беларуси. Прежде чем их сюда отправить, людей избивают, бьют электрошокером, и такие случаи происходят каждый день", - сказал госсекретарь Совбеза.
В свою очередь, МВД Беларуси видит попытки Запада под видом выдворения беженцев забросить в республику террористов и экстремистов. Об этом заявил командующий внутренними войсками республики Николай Карпенков.
"ЕС пытается под видом якобы возвращения к нам нелегально попавших к ним мигрантов забрасывать к нам сюда и террористов, и экстремистов. По всей Западной Европе собирают и игиловцев, и тех, кто у них сидел в следственных изоляторах, чтобы забросить сюда, в Республику Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку", - сказал замглавы белорусского МВД.