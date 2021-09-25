Польша и Литва не оставляют попыток выдворить в Беларусь попавших к ним беженцев, за последние два месяца белорусскими пограничниками было пресечено более 700 таких попыток. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.

"Более 8,5 тыс. беженцев пытались вытолкнуть поляки и литовцы на территорию Беларуси. Прежде чем их сюда отправить, людей избивают, бьют электрошокером, и такие случаи происходят каждый день", - сказал госсекретарь Совбеза.