Мехрибан Алиева: Отдаем дань памяти...

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией в связи с Днем памяти.

В публикации говорится: «Дорогие сестры и братья!

Сегодня мы чтим память шехидов Отечественной войны. Память героев, отдавших свои жизни во имя славной Победы. Продемонстрировав истинный пример патриотизма и преданности Родине, своим бесстрашием, мужеством, волей и силой духа они сокрушили оккупанта и восстановили территориальную целостность нашей страны.

Выражаю благодарность родителям, воспитавшим таких отважных сынов, чьи имена навеки вошли в историю Азербайджанского государства, и прошу Всевышнего ниспослать им терпение. Отдаем дань памяти ни в чем не повинным гражданам, погибшим в дни войны. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов. Пусть Всевышний всегда будет милосерден к нашему народу!»