В мечетях Агдама и Шуши, в церквях Худавенг и Жен-Мироносиц, в Бакинской синагоге молились за души героев фото
В понедельник, 27 сентября, в Азербайджане отмечается День памяти. Как сообщает haqqin.az, сегодня проводится ряд мероприятий, посвященных памяти азербайджанских солдат и офицеров, мирных граждан, павших в Отечественной войне за освобождение оккупированных территорий Азербайджана.
C 9:00 до 9:30 утра память шехидов была почтена в религиозных храмах – мечети Гейдара, мечети Тезепир, православной кафедральной церкви Жен-Мироносиц, Бакинской синагоге европейских евреев-ашкенази, агдамской мечети Джума, храме Худавенг в Кельбаджаре, храме Агоглан в Лачине, мечети Юхары Говхар ага в Шуше и других мечетях, церквях и синагогах. В храмах разных конфессий читали молитвы за упокоение душ сыновей Родины, которые отдали жизнь за территориальную целостность Азербайджана, и молились за установление вечного мира в Азербайджане и мире в целом.
В ответ на очередные военные провокации Армении против Азербайджана в ходе начавшейся с 27 сентября 2020 года Отечественной войны азербайджанский народ, объединившись в Железный кулак во имя освобождения оккупированных земель, дал достойный отпор врагу. Азербайджанский народ продемонстрировал всему миру силу единства во имя защиты Родины и освобождения наших земель от вражеской оккупации.
В 44-дневной Отечественной войне во имя обеспечения территориальной целостности нашей страны, восстановления справедливости приняли участие представители различных национальностей и религий, веками жившие в Азербайджане в условиях мира и спокойствия. Карабахская война еще раз продемонстрировала солидарность азербайджанского общества, несмотря на различную религиозную и этнонациональную принадлежность. В 44-дневную Отечественную войну азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева подарила народу радость победы и написала историю гордости Азербайджана.