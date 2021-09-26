В понедельник, 27 сентября, в Азербайджане отмечается День памяти. Как сообщает haqqin.az, сегодня проводится ряд мероприятий, посвященных памяти азербайджанских солдат и офицеров, мирных граждан, павших в Отечественной войне за освобождение оккупированных территорий Азербайджана.

C 9:00 до 9:30 утра память шехидов была почтена в религиозных храмах – мечети Гейдара, мечети Тезепир, православной кафедральной церкви Жен-Мироносиц, Бакинской синагоге европейских евреев-ашкенази, агдамской мечети Джума, храме Худавенг в Кельбаджаре, храме Агоглан в Лачине, мечети Юхары Говхар ага в Шуше и других мечетях, церквях и синагогах. В храмах разных конфессий читали молитвы за упокоение душ сыновей Родины, которые отдали жизнь за территориальную целостность Азербайджана, и молились за установление вечного мира в Азербайджане и мире в целом.