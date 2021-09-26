Резкий рост нефти на мировых рынках

Цена одного барреля нефти марки Brent на лондонской бирже впервые с 23 октября 2018 года превысила отметку $79. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, утром в понедельник цена фьючерсных контрактов с поставкой в ноябре повысилась на 1,2% до $79,03, в декабре — на 1,14% до $78,11.

Цена на марку WTI выросла до $75 за баррель, затем цена ушла немногим ниже этой отметки.

Накануне цена нефти марки Brent на лондонской бирже, также впервые с 2018 года, превысила отметку $78. Специалисты Trading Economics считают, что на рынок влияет растущий спрос на топливо и опубликованные ранее данные о сокращении запасов нефти в США.