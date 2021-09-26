«Мы не смирились с поражением в Первой Карабах ской войне, собрались с силами, мобилизовали все силы, укрепили нашу армию, экономику страны, повысили авторитет страны и с честью выполнили свою историческую миссию. Мы изгнали врага с наших земель и восстановили справедливость, международное право. Мы восстановили наше национальное достоинство. Сегодня азербайджанский народ живет как победоносный народ. Сегодня Азербайджанское государство живет как государство-победитель. Отныне мы всегда будем жить как победоносный народ и государство-победитель». Об этом в своем обращении к азербайджанскому народу в связи с Днем памяти заявил Верховный главнокомандующий, президент Ильхам Алиев .

«Во время войны все мы жили одним лозунгом – умрем, но не отступим. Азербайджанский народ твердо стоял за Азербайджанской армией и придавал ей дополнительные силы. Гибель невинных людей, разрушение наших городов и сел не смогли сломить волю азербайджанского народа. Каждый день мы шли вперед, каждый день одерживали победу, каждый день поступали сообщения о новых успехах. В течение 44 дней не было ни дня, чтобы мы отступили хотя бы на шаг. А ненавистный враг, несмотря на то, что занимал благоприятные позиции, имел большое преимущество благодаря рельефу территории, несмотря на то, что за 30 лет построил оборонительные укрепления в 5-6 рядов, вынужден был отступить. Во время 44-дневной войны в Вооруженных силах Азербайджана не было ни одного дезертира. А в армянской армии было более 10 тысяч дезертиров. Мы гордимся нашими шехидами, гази, а также военнослужащими, солдатами и офицерами, проявившими героизм в Отечественной войне. Их героизм, самоотверженность никогда не будут забыты. Мы показали всему миру, что азербайджанский народ – великий народ, что азербайджанский народ никогда бы не смирился с этой несправедливостью», - сказал президент.

В своем обращении глава государства подчеркнул, что нагорно-карабахский конфликт остался в истории.

«Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Мы урегулировали конфликт военно-политическим путем, война осталась позади, нагорно-карабахский конфликт тоже остался в истории. В Азербайджане нет административной территории под названием «Нагорный Карабах», и если кому-то хочется оживить покойника по имени «Нагорный Карабах», то пусть сделает это на своей территории, создаст на своей территории образование, республику, общество под названием «Нагорный Карабах», и мы признаем его. Но только не в Азербайджане! Этот вопрос решен. Это говорю я – Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами. Каждый должен и будет считаться с этими словами», - сказал он.