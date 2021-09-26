Социал-демократы выиграли выборы в Германии
Согласно официальным предварительным результатам, опубликованным Федеральной избирательной комиссией, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) победила на выборах в Бундестаг, набрав 25,7% голосов.
Блок ХДС/ХСС действующего канцлера Ангелы Меркель получил 24,1% голосов. "Зеленые" получили 14,8% голосов, "Свободная демократическая партия Германии" (СвДП) - 11,5%, "Альтернатива для Германии" - 10,3%. "Левые" набрали 4,9% голосов, не преодолев пятипроцентный барьер.
Парламентские выборы прошли в Германии в воскресенье. Ангела Меркель не выставляла свою кандидатуру на этих выборах и покинет должность канцлера после 16 лет у власти.