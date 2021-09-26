Алиев сегодня откроет мемориальный комплекс в честь павших за Карабах

В день годовщины начала Второй Карабахской войны - 27 сентября - будет заложен фундамент музея Победы и мемориального комплекса, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к нации.

«Сегодня будет заложен фундамент мемориального комплекса Отечественной войны и музея «Победы» в соответствии с распоряжением, которое я подписал в декабре прошлого года. В одном из красивых уголков Баку будет воздвигнут великолепный памятник в честь героев Второй Карабахской войны», - сказал Алиев в понедельник во время обращения к народу.

Президент также отметил, что в понедельник по всей стране в 12:00 будет объявлена минута молчания.