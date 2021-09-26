Ильхам Алиев: Без колебаний еще раз разобьем голову армянскому фашизму

«Армянский фашизм уничтожен, но его проявления видны. Это очень опасная тенденция, в первую очередь для армянского государства». Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к нации по случаю отмечаемого сегодня в Азербайджане Дня памяти.

«Я уже говорил и сегодня, в День памяти, перед светлой памятью наших шехидов еще раз хочу сказать: если мы увидим, что армянский фашизм поднимает голову, если увидим, что появляется новый источник опасности для нашего народа и государства, то без всяких колебаний еще раз разобьем голову армянскому фашизму. Пусть каждый знает это! Пусть никто не забывает, что символ войны и Победы «Железный кулак» на месте!» - сказал глава государства в своем обращении.