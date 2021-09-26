Байден удивился результатам выборов в Германии
Президент США Джо Байден с удивлением отреагировал на результат выборов в Германии, согласно которым победу одержала Социал-демократическая партия.
Журналисты спросили Байдена, возвращавшегося в Белый дом с выходных, как он оценивает выборы в Бундестаг. Президент ответил, что еще не видел результатов. Когда журналисты сообщили ему, что социал-демократы сохраняют небольшое лидерство, Байден ответил: «Черт меня возьми! Они сильные», передает РИА Новости.