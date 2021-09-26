В Армении назвали новое число погибших в войне с Азербайджаном

Следственный комитет Армении обобщил данные по погибшим и без вести пропавшим в ходе 44-дневной войны осенью 2020 года.

"Общее количество погибших военнослужащих и гражданских лиц составляет 3781", - сообщила пресс-служба СК, отметив, что по состоянию на 27 сентября 2021 года неизвестной остается судьба 231 военнослужащего и 22 гражданских лиц.

"До сего дня Азербайджан передал Армении 108 военнослужащих и гражданских лиц", - отметили в армянском СК.