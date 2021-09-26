ВОЗ снова начнет расследовать происхождение COVID

Всемирная организация здравоохранения намерена возобновить расследование происхождения коронавируса.

Как сообщает The Wall Street Journal, новая группа из 20 ученых будет выяснять, появился ли COVID-19 в лаборатории, и исследовать будущие риски.

Решение продолжить исследование было принято после того, как миссия ВОЗ в Ухане показала недостаточность данных, предоставленных китайскими учеными. На этом фоне власти США призвали ВОЗ возобновить расследование.

В свою очередь Пекин считает, что организация должна изучить на предмет происхождения вируса и другие страны, например США и Италию.