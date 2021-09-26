Посол США возлагает цветы на могилы азербайджанских героев

Посол США в Азербайджане Ли Литценбергер почтил память шехидов, отдавших жизнь в войне в Карабахе.

«Мы приносим соболезнования всем семьям погибших в прошлом году и в предыдущие годы в карабахском конфликте», - говорится в публикации на аккаунте посольства США в соцсети Twitter.

В понедельник, 27 сентября, в Азербайджане отмечается День памяти. Cегодня проводится ряд мероприятий, посвященных памяти азербайджанских солдат и офицеров, мирных граждан, павших в Отечественной войне за освобождение оккупированных территорий Азербайджана.