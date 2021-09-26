В Израиле умер создатель легендарной «Гая» Теймур Мирзоев

В Израиле на 86-м году жизни скончался создатель и художественный руководитель легендарного ансамбля «Гая», народный артист Азербайджана Теймур Мирзоев, сообщают местные СМИ.

Теймур Мирзоев в 1961 году стал основателем, художественным руководителем и солистом вокального квартета «Гая». В 1966 году коллектив добивается победы на Всесоюзном конкурсе песни в Москве, приобретает большую известность и становится культовой группой.

В 1972 году «Гая» получил статус государственного ансамбля.

В 1998 году Теймур Мирзоев переехал в город Арад (Израиль), где жил все эти годы. В последний раз он был в Баку в ноябре 2011 года на праздновании 50-летия квартета «Гая», когда состоялся концерт во Дворце имени Гейдара Алиева.