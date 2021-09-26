27 сентября исполняется 28 лет со дня падения Сухуми. В память о погибших в боях за город на всех зданиях государственных учреждений Грузии приспущены флаги.

Как сообщает haqqin.az, в память о погибших в войне приспущен флаг Грузии и над зданием посольства этой страны в Баку.

Напомним, что битва за Сухуми продолжалась 11 дней и завершилась 27 сентября 1993 года падением города. Именно в этот день были расстреляны председатель Совета министров Абхазии Жиули Шартава, мэр Сухуми Гурам Габескирия и 27 сотрудников кабинета министров.