Новое месторождение обеспечит Турцию газом на 30%

Достижение к 2027 году максимальной добычи природного газа на недавно открытом месторождении в Черном море позволит Турции обеспечивать до трети своих потребностей в энергоносителе. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

Турция, как передает агентство слова министра, сможет начать в 2023 году разработку этого месторождения с добычи 3,5 млрд куб. м газа с наращиванием его ежегодной добычи до 15 млрд куб. м в последующие четыре года.

Компания Turkiye Petrolleri намерена пробурить 40 скважин на месторождении "Сакарья" на шельфе Черного моря, пишет Bloomberg. Турция, отметил Донмез, намерена осуществлять эти разработки самостоятельно, без привлечения иностранных компаний. Министр также сообщил, что потребности Турции в природном газе, как ожидается, возрастут в этом году на четверть - до 60 млрд кубометров.

Об обнаружении в Черном море крупного месторождения природного газа у побережья провинции Сакарья объявил 21 августа 2020 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В ближайшее время, сказал тогда президент, власти решат технические вопросы, касающиеся добычи газа на этом месторождении, и незамедлительно приступят к бурению. Рыночная стоимость разведанных на тот период новых запасов газа была в предварительном порядке оценена в $180 млрд.