Ильхам Алиев доволен российскими миротворцами

«В целом деятельность российских миротворческих сил можно оценивать положительно. Конечно, есть вопросы, которые нас не устраивают, по которым у нас есть претензии». Об этом в интервью агентству «Анадолу» заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«В первую очередь это связано с незаконными визитами иностранных граждан на наши земли. Мы неоднократно поднимали этот вопрос, потому что Карабах – это наша территория. Никакие иностранные граждане или транспортные средства не могут въезжать в эти районы без нашего разрешения. Разрешение должно быть получено от нас. Однако я могу вам точно сказать, что этот вопрос не решен на сто процентов.

Вместе с тем должен отметить и то, что нелегальный въезд иностранных граждан в Карабах фиксируется крайне редко. Также хочу отметить, что в результате нашей политики и настойчивости этому приходит конец. Но, конечно, мы хотели бы полного уважения к нашему суверенитету и территориальной целостности. Официальные представители России, высокопоставленные лица заявляют, что Карабах является территорией Азербайджана. В таком случае военнослужащие, проходящие там службу, также должны осуществлять свою деятельность в соответствии с данными заявлениями», - сказал президент.