Выступивший юрист ООО Aqro-Vest DC Рафик Аббасов поделился своими мыслями о тех днях: «С середины 2020 года Вооруженные силы Армении начали интенсивный обстрел многих приграничных районов нашей страны. Враг настолько осмелел, что выдвигал притязания на более обширные территории. В июле он совершил широкомасштабные атаки в направлении Товузского района. Утром 27 сентября противник вновь начал совершать военные провокации, обстреливая наши военные позиции и населенные пункты. По приказу Верховного главнокомандующего, постоянно руководствующегося волей и интересами азербайджанского народа, государства, наша армия начала контрнаступательную операцию против этой провокации - 44-дневную Отечественную войну, которая отныне кровью вписана в историю Азербайджана. За 44 дня наш народ написал историю, каждый день которой равен столетию. Каждый, независимо от веры, возраста, пола, должности мобилизовался ради Родины. Под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева Азербайджанская армия положила конец 30-летней оккупации, и, восстановив историческую справедливость, восстановила национальное достоинство азербайджанского народа! Мы никогда не забудем тех, кто пожертвовал жизнью на этом пути!»

А начальник отдела кадров компании Огуз Гейдарли подчеркнул, что команда ООО Agro-Vest DC, как и всегда, была с азербайджанским народом во время Отечественной войны, оставалась верна идеям президента Ильхама Алиева: «Девизом руководства и команды нашей компании в эти славные дни, как и у всех, было - всё для Родины. Мы внимательно следили за каждой публикацией и обращением Верховного главнокомандующего, из этих выступлений определяли для себя цели и задачи. 20 сотрудников нашей компании участвовали в боях за освобождение наших земель. Кроме того в знак солидарности с нашей армией компания также внесла пожертвования в Фонд помощи Вооруженным силам, предоставила теплые комплекты одежды, средства личной гигиены для наших солдат и т.д. Мы прекрасно понимаем, что есть еще много шагов, которые необходимо предпринять для более сильного Азербайджана. Мы и впредь будем верны идеям победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, будем прилагать все усилия, чтобы сделать Азербайджан еще сильнее. Да здравствует Азербайджанская армия! Да здравствует Верховный главнокомандующий! Карабах - это Азербайджан!»