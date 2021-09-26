И о погоде на вторник: дожди
Завтра, 28 сентября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, пасмурная погода, местами дожди, северо-восточный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 15-18, днем 20-22, в Баку ночью 15-17, днем 20-22 градуса тепла.
Атмосферное давление повысится с 761 до 764 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 60-70%.
Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, в северных и восточных районах - ливни, восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 10-15, днем 20-25, в горах ночью 4-8, днем - 8-13 градусов тепла.
На Апшероне во вторник умеренное колебание метеофакторов будет в целом способствовать хорошему самочувствию метеозависимых людей.