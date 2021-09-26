В Кремле заявили, что Путин выступает за сменяемость власти, но...

Президент РФ Владимир Путин является сторонником сменяемости власти, но это не должно быть мешающей работе навязчивой идеей, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Что касается сменяемости власти, то, конечно, президент является сторонником сменяемости власти, но это не должно быть навязчивой идеей, которая мешает работе. Все хорошо в меру. Вы знаете, что в большинстве вопросов президент является сторонником сбалансированного подхода», – сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько для президента сменяемость является ценностью или он не считает, что сменяемость полезна для власти, передает РИА Новости.

Законопроект, который позволяет губернаторам российских регионов избираться более двух сроков подряд, был внесен в Госдуму 27 сентября.