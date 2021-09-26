Узбекский пограничник застрелен на границе с Афганистаном

Военнослужащий пограничных войск Узбекистана был застрелен на границе с Афганистаном. Об этом сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с избирателями в Намангане, передает Sputnik Узбекистан.

По словам главы государства, пограничник погиб, защищая государственную границу от попытавшихся проникнуть в страну афганских наркоторговцев во главе с наркобароном.

«Но наша позиция в вопросе неприкосновенности нашей территории тверда, при необходимости мы будем защищать нашу границу оружием», — заявил Мирзиёев, отметив решительность Вооруженных сил Узбекистана защищать безопасность страны.