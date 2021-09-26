Чьи портреты держали в руках Алиевы?

В шествии приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева . Во время шествия Ильхам Алиев нес портрет шехида Адиля Ибрагимли.

Как сообщал ранее haqqin.az, в Баку прошло шествие в память солдат и офицеров, павших в боях за территориальную целостность Азербайджана во время Отечественной войны, а также погибших под обстрелами противника гражданских лиц.

Стоит отметить, что старший лейтенант Адиль Асем оглу Ибрагимли стал шехидом 7 ноября прошлого года во время боевых операций на территории Ходжавендского района. Адиль Ибрагимли проявил личный героизм при выполнении особых поручений в боевых операциях в направлении города Шуша.

Ему присвоено звание «Герой Отечественной войны». Адиль Ибрагимли также посмертно награжден медалями «За Родину», «За освобождение Кельбаджара», «За освобождение Шуши» и «За освобождение Ходжавенда».

Между тем первый вице-президент Мехрибан Алиева на шествии держала в руках портрет маленькой девочки Нарын Теймур гызы Халыговой. Нарын Халыгова родилась 17 декабря 2019 года в Гяндже.

Она была единственным ребенком в семье и появилась на свет после пяти лет надежд и чаяний родителей. 17 октября прошлого года в результате ракетного обстрела армянами Гянджи Нарын Халыгова погибла вместе с матерью Севиль Аскеровой, а также родственниками Сулидином, Бахтияром и Нигяр Аскеровами.

Решением Кабмина Нарын Халыговой присвоен статус шехида.