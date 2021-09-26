В ходе визита минутой молчания была почтена память шехидов Отечественной войны, отдавших свои жизни за территориальную целостность нашей Родины и ставших источником гордости нашего народа.

Коллектив компании AUTO Azerbaijan, официального дистрибьютора бренда Hyundai в Азербайджане, по случаю Дня памяти посетил могилы погибших в Отечественной войне и возложил к ним цветы.

Выступая на встрече с сотрудниками компании, также участвовавшими в Отечественной войне, руководство компании заявило, что «благодаря решительному шагу и политической воле нашего Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, а также высокому мужеству и боевой готовности наших Вооруженных Сил карабахская проблема, длившаяся почти 30 лет, завершилась 44-дневной исторической победой и отныне каждый гражданин Азербайджана несет большую ответственность. Так, национальный и моральный долг каждого из нас - держать в центре внимания всех наших шехидов, погибших за территориальную целостность нашего государства, наших ветеранов, потерявших здоровье, семей всех шехидов и ветеранов»

Деятельность компании Auto Azərbaycan, работающей с 1996 года, не ограничивается бизнесом. Понимая, что компания является частью существующего общества и несет ответственность за его будущее развитие, она не только заботится о своих клиентах и бизнес- интересах, но и всегда предпринимает эффективные шаги для решения части проблем, с которыми сталкивается каждый гражданин Азербайджана.

Реализуемый с 2010 года в Азербайджане проект Hyundai Azərbaycan - Gələcəyimiz Üçün Əl-ələ - («Рука об руку для нашего будущего»), объединяющий различные проекты корпоративной социальной ответственности, такие как Sən də varsan, Ailəsini qəzada itirmiş uşaqlara yardım, Yaşıl ofis, Zolağı pozma, информационная книжка Yol Hərəkəti Qaydaları («Правила дорожного движения»), подготовленная для детей совместно с издательством Ağıllı Bala и др. , является частью программы корпоративной социальной ответственности компании.

Отметим, что Auto Azerbaijan участвовала во многих социальных проектах во время II Карабахских боев и планирует реализовать различные проекты в этом направлении под «Рука об руку для нашего будущего).