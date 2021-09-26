Шойгу и Лавров не идут в Госдуму

Сергей Шойгу и Сергей Лавров остаются на своих постах - министра обороны и главы МИД, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Да", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли все из "пятерки" партии "Единая России", кроме детского омбудсмена Анны Кузнецовой, включая Шойгу и Лаврова, остаются на своих местах и не идут в Госдуму.

Ранее на встрече Путин поздравил "пятерку" списка "Единой России" с убедительной победой партии на прошедших выборах и предложил каждому возглавить комиссию. Шойгу он предложил комиссию ЕР по развитию Восточной Сибири, Лаврову - по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников, сопредседателю штаба ОНФ Елене Шмелевой - по образованию и науке, главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко - по здравоохранению, а Кузнецовой - по защите семьи и детей.