В частности таможенники почтили память бывшего коллеги Ульви Гаджиева, достигшего вершины шехидства в Отечественной войне. Посетили сотрудники таможни и могилы других наших шехидов, выразив почтение их памяти.

Сегодня по случаю Дня памяти сотрудники таможни посетили Вторую аллею почетного захоронения, где почтили память шехидов, отдавших свои жизни во имя освобождения азербайджанских земель.

Затем таможенники в административном здании объединения "Азертерминалкомплекс" Государственного таможенного комитета возложили венок к бюсту Ульви Гаджиева.

На церемонии была представлена информация о жизненном пути Ульви Гаджиева, подчеркнуто, что он является примером патриотизма для всех сотрудников таможни, а память о нем будет жить вечно.

Отправившийся на фронт 26-летний Ульви Гаджиев проявил героизм в боях за Физули, Джебраил, Ходжавенд и Гадрут. Он стал шехидом 19 октября во время боев в 10 километрах от города Шуша.

Ульви Гаджиев посмертно награжден медалью «За Родину» и похоронен на второй Аллее почетного захоронения.