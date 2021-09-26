Таможенники почтили память шехидов и своего коллеги Ульви Гаджиева фото
Сегодня по случаю Дня памяти сотрудники таможни посетили Вторую аллею почетного захоронения, где почтили память шехидов, отдавших свои жизни во имя освобождения азербайджанских земель.
В частности таможенники почтили память бывшего коллеги Ульви Гаджиева, достигшего вершины шехидства в Отечественной войне. Посетили сотрудники таможни и могилы других наших шехидов, выразив почтение их памяти.
Затем таможенники в административном здании объединения "Азертерминалкомплекс" Государственного таможенного комитета возложили венок к бюсту Ульви Гаджиева.
На церемонии была представлена информация о жизненном пути Ульви Гаджиева, подчеркнуто, что он является примером патриотизма для всех сотрудников таможни, а память о нем будет жить вечно.
Отправившийся на фронт 26-летний Ульви Гаджиев проявил героизм в боях за Физули, Джебраил, Ходжавенд и Гадрут. Он стал шехидом 19 октября во время боев в 10 километрах от города Шуша.
Ульви Гаджиев посмертно награжден медалью «За Родину» и похоронен на второй Аллее почетного захоронения.