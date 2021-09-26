Глава МИД Турции: По Армении Анкара будет сверять часы с Баку
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что у него нет планов встречи с главой армянской дипломатии Араратом Мирзояном.
Как сообщет «Анадолу», выступая на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Стамбуле, Чавушоглу затронул тему турецко-армянских отношений.
Чавушоглу напомнил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян после выборов в Армении выступал с некоторыми позитивными месседжами в адрес Анкары.
«На фоне завершения 44-дневной Отечественной войны мы надеемся, что в регионе наконец-то воцарятся мир и стабильность. Азербайджан выступил с инициативой подписания масштабного мирного договора с Арменией. Ереван пока не дал положительного ответа. Турция и далее будет координировать свои шаги с Азербайджаном, принимать совместные решения», - заверил Чавушоглу.