Глава МИД Турции: По Армении Анкара будет сверять часы с Баку

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что у него нет планов встречи с главой армянской дипломатии Араратом Мирзояном.

Как сообщет «Анадолу», выступая на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Стамбуле, Чавушоглу затронул тему турецко-армянских отношений.