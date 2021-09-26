Вслед за послами США и Израиля и посол Великобритании почтил память павших за территориальную целостность Азербайджана

Посол Великобритании Джеймс Шарп поделился на своей странице в Twitter публикацией в связи с отмечаемым в Азербайджане 27 сентября Днем памяти.

"27 сентября - в День памяти чтим память погибших в прошлогоднем конфликте, выражаем соболезнования их семьям и близким", - говорится в публикации.

Напомним, что посол США Ли Литценбергер возложил цветы к могилам героически павших во Второй карабахской войне. Посол Израиля Джордж Дик и сотрудники посольства также почтили память павших за восстановление территориальной целостности Азербайджана.