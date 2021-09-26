Le Monde о том, как война изменила жизнь Ашота Арутюняна

Автор статьи рассказывает об Ашоте Арутюняне, проживавшем до войны с семьей в Шуше. По документам он до сих пор числится директором "музея истории" в Шуше. В настоящее время Ашот вместе с семьей ютится в маленькой квартирке в Ереване.

На сайте французской газеты Le Monde опубликована статья, в которой рассказывается, как изменилась жизнь простых армян спустя год после 44-дневной войны.

Автор отмечает тот факт, что, оккупировав Нагорный Карабах и прилегающие к нему территории, армяне изгнали с этих краев 600 тысяч азербайджанцев.

По словам автора, в Армении вырос уровень безработицы, большинство из 30 тысяч армян, проживавших в прилегающих к Карабаху районах, занималось фермерским хозяйством, в результате потеряно 60% посевных участков.

В публикации также рассказывается о том, что Шуша объявлена культурной столицей Азербайджана, учрежден фонд для осуществления работ по восстановлению освобожденных от оккупации территорий, в Шушу уже начались визиты, и Азербайджан намерен превратить город в туристический центр.

И в то же время на территории, которая временно находится под контролем российских миротворцев, ощущается нехватка жилья и работы, резко изменилась повседневная жизнь армян, вернувшихся туда после военных действий.

Автор рассказывает, что Ашот Арутюнян несколько колебался, прежде чем пригласить французских журналистов к себе, поскольку чувствует себя там чужим. Это маленькая квартирка в пригороде Еревана, полуразрушенные стены, чужая мебель… Ничто из этого не похоже на его прежнюю жизнь в Шуше. Уже не может быть пути назад. Азербайджан вернул Шушу, говорится в статье французского журналиста.