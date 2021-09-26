Путин назвал главных врагов России

Главными врагами России являются бедность, проблемы в образовании, здравоохранении и инфраструктуре. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством российского правительства, его цитирует ТАСС.

"Я только что совещался в таком же онлайн-формате с лидерами списка "Единой России" и сказал им, что слышал после оглашения результатов выборов в некоторых штабах такой боевой клич "ура!" Но нам для того, чтобы уверенно сказать, что мы достигли всех целей, еще "ура!" кричать рановато. Враг еще не побежден", - сказал Путин, уточнив, что врагом считает "бедность значительного числа населения, нерешенные проблемы в системе здравоохранения, образования, развития инфраструктуры".