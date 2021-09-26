Неизвестный бросил в президента Франции Эммануэля Макрона предмет, похожий на яйцо, во время визита главы государства в Лион. Об этом сообщил телеканал BFM.

На показанных им кадрах видно, как брошенный из толпы предмет отскакивает от плеча Макрона, прежде чем охрана закрывает президента собой. Нападавший оперативно задержан.